Красноярский скелетонист стал чемпионом Европы среди 23-летних

Как сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края, в Альтенберге (Германия) в рамках заключительного этапа европейского Кубка состоялся розыгрыш медалей чемпионата Европы среди юниоров в возрастных категориях до 23-х и до 20-и лет.

По сумме после двух спусков красноярский скелетонист Евгений Рукосуев показал время 1.53,22. Второе место занял немец Седрик Реннер, третье — латвиец Элвис Вайнбергс.

Отметим, в возрастной категории до 20 лет бронзу завоевал ещё один представитель Красноярского края Богдан Попов с отставанием от лидера +1,22.

Фото: vk.com/club25159343