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Двум краснояркам грозит до пяти лет лишения свободы за кражу одежды, косметики и туалетной воды из магазина

Главная Общество
Красноярск
14:42 10 Января 2022
суд, происшествия, красноярск, кража, общество
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В полицию обратился представитель магазина, расположенного в ТЦ Советского района, с заявление о краже кроссовок, куртки, туалетной воды и косметики с прилавка. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Девушки 2000 и 2003 годов рождения зашли в магазин, и, пока одна наблюдала за обстановкой, другая положила товары в пакет, затем воровки скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

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