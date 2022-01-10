Двум краснояркам грозит до пяти лет лишения свободы за кражу одежды, косметики и туалетной воды из магазина

В полицию обратился представитель магазина, расположенного в ТЦ Советского района, с заявление о краже кроссовок, куртки, туалетной воды и косметики с прилавка. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Девушки 2000 и 2003 годов рождения зашли в магазин, и, пока одна наблюдала за обстановкой, другая положила товары в пакет, затем воровки скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости