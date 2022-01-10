Правительство Красноярского края планируют взять облигационный займ на 18,7 млрд рублей

Правительство Красноярского края планирует выпустить облигации на сумму 18,7 млрд рублей в 2022 году. Таким образом власти региона хотят погасить часть долгов и компенсировать дефицит бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на министерства финансов края.

«В 2022 году предусмотрено размещение облигационного займа в сумме 18,7 млрд рублей. Эмиссию государственных облигаций края планируется осуществить с купонным доходом и сроком обращения до 10 лет», – сообщил представитель министерства.

Размещение займа будет зависеть от исполнения бюджета 2022 года. Напомним, что доходы в текущем году должны составить порядка 310,1 млрд рублей, а расходы – 329,7 млрд.