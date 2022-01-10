В России вступил в силу закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД

В России вступил в силу закон об уголовном преследовании за неоднократное нарушение ПДД. За выезд регулярное превышение скорости на 60 км/ч и выезды на встречную полосу можно получить до двух лет лишения свободы, либо штраф 200–300 тыс. руб.

Если первое наказание не поможет и лихач продолжит создавать опасные ситуации на дороге, суд может увеличить тюремный срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности до шести лет. Наказание будет наступать только в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД.

Новая статья уголовного кодекса «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» (264.2) уже вступила в силу 10 января.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков