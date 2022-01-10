Красноярцы могут сдать живые новогодние ёлки на переработку

После окончания новогодних праздников красноярцы, которые приобрели живые ёлки могут не губить экологию, а спасти её. В рамках специальной экологической акции «Ёлки - не палки», специалисты АНО «Чистоград» при поддержке администрации Красноярска предлагают сдать живые деревья на переработку.

С 3 января в Красноярске заработали 46 пунктов приёма. Дерево нужно будет просто положить в специальное место, огороженное сеткой и обозначенное информационным баннером или табличкой. Однако важно, чтобы в момент сдачи на елках не было украшений.

Свою жизнь деревья продолжат в виде корма животным на ферму «Коза-дереза», любо будут переработаны в материалы для мульчирования молодых посадок.

Адреса пунктов приёма:

на контейнерных площадках Октябрьского района (улицы Гусарова, 49, Карбышева, 24 и 4б, Юшкова, 44 и 14 (Тотмина, 7), Тотмина, 13а, Новосибирская, 39, Попова, 12, Крупской, 10, Можайского, 4, Пирогова, 7, Киренского, 3, Академгородок, 10, Калинина, 82 (возле Леруа Мерлен)), Железнодорожного района (улицы Железнодорожников, 26, Ангарская, 2, Мечникова, 28 и 39, Ладо Кецховели, 54, Северо-Енисейская, 48, Копылова, 17, Мен7жинского 8-10 (между домами), Карла Маркса, 150, Комбайностроителей, 7 и пр. Свободный, 53а), Центрального района (улицы Диктатуры Пролетариата, 42 (возле ТК "Витальевский"), Мартынова, 18-22 (между домами), Конституции СССР, 17 (со стороны набережной им. П. Пимашкова), перекрёсток ул. Мужества и ул. Чернышевского (со стороны ул. Мужества, 55а)), Советского района (улицы 9 Мая, 77 (возле Леруа Мерлен) и 60 лет образования СССР, 21), Ленинского района (улицы 26 Бакинских Комиссаров, 13, Шевченко, 66 и 13, Мичурина, 3, Паровозная, 3, Юности, 12, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 61 и 27 (возле Леруа Мерлен)), Кировского района (улицы Вавилова, 52, С6емафорная, 397, Кутузова, 27, Новая, 50 и Мичурина, 43), Свердловского района (улицы Судостроительная, 177а/2 и 60 лет Октября, 108а).