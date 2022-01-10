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За год в Красноярске за нарушение масочного режима составлено почти пять тысяч протоколов

Главная Общество
Красноярск
13:45 10 Января 2022
штрафы, заболевание, красноярск, общество, рейды
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В ходе рейдов за 2021 год после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлены 4 874 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 27 059 объектов (21 062 объекта торговли, 4 762 остановочных пункта, 1 235 предприятий общественного питания). Выявили нарушения на 6 849 объектах. Провели с жителями города порядка 23 160 бесед.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Специалисты администрации в этом году уже провели 110 проверок в торгово-развлекательных центрах, сотрудникам которых дополнительно были сделаны замечания о необходимости проверки паспортов, чтобы избежать факты фальсификации документов.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Граждан, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Для нарушителей предусмотрены такие же штрафы, как при несоблюдении масочного режима.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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