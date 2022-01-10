В новогодние праздники красноярские огнеборцы потушили 216 пожаров

За 10 дней сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили более 1 300 выездов, из них 216 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 15 человек вывели из огня.

На тушения привлекались 1 600 человек личного состава и около 500 единиц техники. В 23 случаях помощь огнеборцам оказывали добровольцы. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество пожаров уменьшилось практически на 50 %.

Также сотрудники МЧС 28 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 13 жителей Красноярского края.

Личный состав продолжает работу в н.п. Стрелка. Там отмечается подтопление 25 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет.