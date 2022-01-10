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Минусинский драмтеатр вошёл в программу фестиваля театров малых городов

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Красноярск
12:55 10 Января 2022
театры, в красноярском крае, фестиваль
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Минусинский драматический театр вошёл в программу фестиваля театров малых городов России. В категории «Большая форма» актёры представят спектакль «Конь с розовой гривой». Спектаклю поставлен по одноимённой пьесе Виктора Астафьева.  

«Эта пьеса – воспоминания о детстве. Возвращаясь в родную деревню Овсянку, где уже нет в живых ни бабушки, ни дедушки, писатель Виктор Астафьев рассказывает о самом сокровенном», – сообщают в театре.

Фестиваль появился в 2004 году, а с 2010 начал проводится на регулярной основе по инициативе художественного руководителя Театра Наций, народного артиста России Евгения Миронова. Уникальность форума в том, что все участники находятся вместе и могут смотреть работы друг друга, участвовать во всех проектах и обсуждениях. Помимо минусинского коллектива, в конкурсе будут участвовать 16 коллективов со всей Сибири и Дальнего Востока.

Фото: © mdrama.ru

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