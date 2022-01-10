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В Красноярском крае будет дуть ветер до 18 м/с

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Красноярск
12:15 10 Января 2022
ветер, общество, красноярск, в красноярском крае, снег
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По прогнозам синоптиков, 10 января в Красноярском крае прогнозируется сильный ветер.

В центральных районах — порывы западного ветра 15–18 м/с и метель. На Таймыре будет дуть южный ветер до 20 м/с. В Эвенкии прогнозируют сильный снег.

Рекомендуется на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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