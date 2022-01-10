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В Емельяновском районе женщина на Nissan выехала на встречную полосу и погибла

Главная Общество
Красноярск
12:30 10 Января 2022
в красноярском крае, смерть, общество, происшествия, дтп, пострадавшие
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Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 9 января в дневное время на 7 км автодороги «В. Бирюса-Зеледеево-Ибрюль» 61-летняя женщина на Nissan Cube ехала со стороны п. Зеледеево в сторону п. Балахта. Во время обгона она столкнулась с Toyota Land Cruiser.

Женщина-водитель на Nissan Cube погибла. Четыре пассажира внедорожника пострадали, в том числе и двухлетний ребёнок в детском удерживающем устройстве.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

В УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю напоминают водителям об опасности выезда на полосу встречного движения, в местах, где это запрещено. Госавтоинспекторы рекомендуют не рисковать и выполнять обгон лишь в разрешённых местах и убедившись в безопасности манёвра.

Фото: 24.мвд.рф

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