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Жителям Красноярского края не рекомендуют купаться на Крещение

Главная Общество
Красноярск
11:54 10 Января 2022
красноярск, общество, в красноярском крае, роспотребнадзор
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Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своём Тelegram-канале напомнил о том, что в регионе сохраняется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, число ежедневно заболевающих коронавирусом остаётся большим, риски осложнения течения заболевания возрастают.

Людям рекомендуют не принимать участие в праздничных купаниях, а также отказаться от посещения мест большого скопления людей.

Напомним, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что на территории Красноярского края отменены крещенские купания, при этом СМИ ссылаются на ГУ МВД России по Красноярскому краю. Стоит отметить, что данная информация устарела и была опубликована 18 января прошлого года.

Фото: © Сергей Красноухов / РИА Новости

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