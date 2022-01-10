Жителям Красноярского края не рекомендуют купаться на Крещение

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своём Тelegram-канале напомнил о том, что в регионе сохраняется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, число ежедневно заболевающих коронавирусом остаётся большим, риски осложнения течения заболевания возрастают.

Людям рекомендуют не принимать участие в праздничных купаниях, а также отказаться от посещения мест большого скопления людей.

Напомним, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что на территории Красноярского края отменены крещенские купания, при этом СМИ ссылаются на ГУ МВД России по Красноярскому краю. Стоит отметить, что данная информация устарела и была опубликована 18 января прошлого года.

Фото: © Сергей Красноухов / РИА Новости