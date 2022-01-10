Глава Красноярска остался доволен работой дорожных служб в праздники

Глава Красноярска оценил работу дорожных служб в праздничные дни. За исключением ночи с 31 декабря на 1 января, уборка улиц шла в будничном режиме.

«В целом, работу дорожных служб оцениваю удовлетворительно. Нарекания, которые появились у меня во время личных проверок, а также чтения жалоб горожан в социальных сетях, мы обсудим на рабочем совещании в понедельник. А вам, красноярцы, желаю успешного завершения праздничных выходных», — поделился в своём инстаграме Сергей Ерёмин.

Основной упор был сделан на ручную очистку тротуаров с помощью мотоблоков, а также сбор мусора возле ледовых городков.

Фото: © instagram.com/eremin__krsk/