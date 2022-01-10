В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

Министерство транспорта Красноярского края опубликовало зимнюю съёмку площадки строительства Высокогорского моста.

Напомним, работу по сооружению русловых опор в Енисее начали в 2020 году. Объект возводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Он станет седьмым и самым северным автомобильным переходом через реку Енисей. Его строительство окажет большое влияние на экономическое развитие Северо-Енисейского района и края в целом.

Протяжённость автомобильного перехода Высокогорского моста будет более 2 км. Длина через Енисей — почти 1 200 км. Переправа обеспечит круглогодичную транспортную доступность 17-ти населённых пунктов правого берега Енисея. Стоимость работ — около 6 млрд рублей.

С начала лета работы проводились с опорами в русле Енисея. В этой части дно реки сформировано в основном из гнейса (по своим свойствам горная порода напоминает гранит). Буровые работы приходилось проводить на глубине до двух метров, чтобы мостовые опоры выдержали нагрузку. До того, как соорудить многометровую железобетонную конструкцию, необходимо было возвести что-то типа защитного колодца и откачать из него воду.

По контракту подрядчик после строительства будет содержать объект на протяжении трёх лет.

Фото: vk.com/mintrans_kk