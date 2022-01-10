Лошадь погрызла лавочки в красноярском парке «Солнечная поляна»

В Красноярске лошадь погрызла несколько лавочек в парке «Солнечная поляна». Видео того, как «живой аттракцион» пробует малые архитектурные формы на вкус, разместили в паблике kras_sunny.

По словам местных жителей, девушке, которая отвечала за животное, несколько раз сделали замечание, но никакой реакции не последовало. Непарнокопытное продолжило жевать деревянные сиденья. Всего от зубов лошади пострадало пять лавочек.

В администрации района уже знают о ситуации. Пользователи соцсетей призывают наказать нерадивых бизнесменов, не следящих за животным.

«Однозначно голодная, всех таких „хозяев“ под суд и запретить заниматься этой деятельностью».

Фото: kras_sunny