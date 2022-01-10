10 января
Красноярск
погода -6 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Лошадь погрызла лавочки в красноярском парке «Солнечная поляна»

Главная Общество
Красноярск
11:30 10 Января 2022
красноярск, парк
версия для печати Ico_print

В Красноярске лошадь погрызла несколько лавочек в парке «Солнечная поляна». Видео того, как «живой аттракцион» пробует малые архитектурные формы на вкус, разместили в паблике kras_sunny.

По словам местных жителей, девушке, которая отвечала за животное, несколько раз сделали замечание, но никакой реакции не последовало. Непарнокопытное продолжило жевать деревянные сиденья. Всего от зубов лошади пострадало пять лавочек.

В администрации района уже знают о ситуации. Пользователи соцсетей призывают наказать нерадивых бизнесменов, не следящих за животным.

«Однозначно голодная, всех таких „хозяев“ под суд и запретить заниматься этой деятельностью».

Фото: kras_sunny

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В новогодние праздники красноярские огнеборцы потушили 216 пожаров

В новогодние праздники красноярские огнеборцы потушили 216 пожаров

10 Января 2022 г.
Количество пожаров уменьшилось почти на 50 %
Новости Красноярска: Минусинский драмтеатр вошёл в программу фестиваля театров малых городов

Минусинский драмтеатр вошёл в программу фестиваля театров малых городов

10 Января 2022 г.
Актёры представят спектакль «Конь с розовой гривой»
Новости Красноярска: В Емельяновском районе женщина на Nissan выехала на встречную полосу и погибла

В Емельяновском районе женщина на Nissan выехала на встречную полосу и погибла

10 Января 2022 г.
Выясняются обстоятельства происшествия
Новости Красноярска: В Красноярском крае будет дуть ветер до 18 м/с

В Красноярском крае будет дуть ветер до 18 м/с

10 Января 2022 г.
При возникновении происшествий звоните по телефону 112
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 25 человек

В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 25 человек

10 Января 2022 г.
Подтверждённых диагнозов на 9 января – 259
Новости Красноярска: Жителям Красноярского края не рекомендуют купаться на Крещение

Жителям Красноярского края не рекомендуют купаться на Крещение

10 Января 2022 г.
Лучше отказаться от посещения мест большого скопления людей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

10 Января 2022 г.
Протяжённость автомобильного перехода моста будет более 2 км
Новости Красноярска: Красноярский этап Кубка мира по сноуборду принес «золото» Германии и Англии

Красноярский этап Кубка мира по сноуборду принес «золото» Германии и Англии

9 Января 2022 г.
Соревнования завершатся 9 января
Новости Красноярска: После пожара задержаны руководители кузбасского пансионата

После пожара задержаны руководители кузбасского пансионата

9 Января 2022 г.
Им предъявлено обвинение
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru