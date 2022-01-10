В Красноярском крае мужчина незаконно добыл драгоценных металлов на 3 млн рублей

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, за летний период мужчина 1988 года рождения незаконно добывал природное золото на старых отработках в лесном массиве Северо-Енисейского района. Извлечённый из добытого песка золотосодержащий концентрат мужчина переплавил в четыре пластины.

Исследования показали, что изъятый у подозреваемого материал содержит свыше 600 граммов чистого золота, 5 граммов серебра и 22 грамма палладия. Рыночная стоимость драгоценных металлов составила порядка 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Фото: 24.мвд.рф