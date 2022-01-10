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В Красноярске два человека погибли в ДТП из-за выезда на встречную полосу

Главная Общество
Красноярск
10:52 10 Января 2022
общество, дтп, пострадавшие, происшествия, погибшие
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В УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю напоминают водителям об опасности выезда на полосу встречного движения, в местах, где это запрещено. Госавтоинспекторы рекомендуют не рисковать и выполнять обгон лишь в разрешённых местах и убедившись в безопасности манёвра.

В этом году в Красноярске из-за нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречку, случилось 23 ДТП (2 человека погибли, 38 травмированы).

Напомним, в первом ДТП 2022 года пострадал 9-летний ребёнок. Авария случилась ночью 1 января в 00:40 возле дома на ул. 2-я Шинная, 1. 39-летний водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda CRV, которым управлял 50-летний водитель. Пассажир Hyundai Creta - 9-летний мальчик, получил травмы.

Фото: гибдд.рф

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