Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за задержку рейса и отсутствие горячего питания для пассажиров

В краевом Управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что авиакомпания «Якутия» заплатила 20 000 рублей штрафа за задержку рейса и отсутствие горячего питания для пассажиров.

Вылет был задержан более чем на шесть часов по направлениям «Красноярск — Анапа» и «Красноярск — Якутия», также пассажиров не обеспечили питанием и возможностью заселиться в гостиницу.

Транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, авиакомпания «Якутия» привлечена к ответственности.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости