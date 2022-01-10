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Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за задержку рейса и отсутствие горячего питания для пассажиров

Главная Общество
Красноярск
10:40 10 Января 2022
штраф, общество, авиарейсы, задержание, происшествия
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В краевом Управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что авиакомпания «Якутия» заплатила 20 000 рублей штрафа за задержку рейса и отсутствие горячего питания для пассажиров.

Вылет был задержан более чем на шесть часов по направлениям «Красноярск — Анапа» и «Красноярск — Якутия», также пассажиров не обеспечили питанием и возможностью заселиться в гостиницу.

Транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, авиакомпания «Якутия» привлечена к ответственности.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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