ГУ МВД России по Красноярскому краю опровергает недостоверную информацию о запрете крещенских купаний

В некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что на территории Красноярского края отменены крещенские купания. При этом СМИ ссылаются на ГУ МВД России по Красноярскому краю. Информация, на которую ссылаются СМИ, устарела и была опубликована 18 января прошлого года.

Напомним, в прошлом году краевая Епархия отменила крещенские купания в ночь на 19 января, а также в дневное время из-за пандемии. Традиционных купелей не прорубали. При этом праздничные службы в храмах состоялись.

Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости