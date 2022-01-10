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В Красноярске активисты устроили для бездомной пары фотосессию

Главная Общество
Красноярск
10:15 10 Января 2022
красноярск, фотография, бездомные
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В Красноярске активисты устроили фотосессию для бездомных. В ней приняли участие 5 человек, среди них – пара Сергея и Виктории. 

«За пару часов до этой съемки ребята ели в благотворительной столовой. Им негде жить, у них нет документов. Она из детдома, его кинул отчим. В какой-то момент они выбрали этот путь. Но, им хочется быть нормальной семьей, жить такой жизнью как мы с вами. Стать людьми, – рассказала в своем инстаграм-аккаунте активистка Оксана Хикматулина.

В Красноярске активисты устроили для бездомной пары фотосессию

Помогали им барбер, визажист и стилист. После преображения не возникает и мысли о том, что ещё вчера они скитались по улицам в поисках укрытия от холода. 

В Красноярске активисты устроили для бездомной пары фотосессию

По словам одного из организаторов акции Александра Штеле, многие не могут выбраться с улицы из-за проблем с документами. 

«Только 5–6% могут изменить свою жизнь к лучшему. У нас мало кризисных центров, бездомные о них просто не знают. Та же самая соцзащита работает с документами, а чтобы паспорт восстановить, нужны деньги, понимание. 1500 рублей госпошлина, рублей 300 фотография, штраф за то, что они без прописки. Выходит, около двух тысяч рублей обходится паспорт», – рассказывает Александр.

Многие из бездомных уже опустили руки. Из пяти участников фотосессии, в кризисном центре остался только один. 

Это уже не первая подобная акция. В прошлом году активисты устроили съёмки для 34-летней Светланы, также жившей на улице. У неё обнаружили рак на 2-й стадии, но из-за отсутствия документов получить плановую онкологическую помощь она так и не смогла. Болезнь прогрессировала и в июле 2021 года она умерла. Последние дни она провела в приюте «Человек человеку».

Фото: © instagram.com/oxana.hi

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