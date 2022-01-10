В Красноярске из канализации после праздников вытащили килограммы мусора

Как сообщается в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» администрации города Красноярска, в новогодние праздники засоры канализации стали происходить чаще. На днях на ул. Абытаевской коммунальщики в который раз чистили забитую канализацию.

9 января стоки затопили дорогу рядом с домом на ул. 78 Добровольческой бригады, 23 из-за того, что жители микрорайона Слобода Весны смысли в унитазы свыше 300 килограммов мусора. На улице трудились три аварийные бригады.

Напомним, в унитаз запрещено смывать остатки еды, жиры и масла, средства личной гигиены, наполнители кошачьих туалетов, влажные салфетки, полотенца и другие текстильные изделия домашнего обихода.

В случае перебоев в подаче холодной воды или выхода стоков на поверхность звоните в центральную диспетчерскую службу «КрасКом» 211-39-63.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf