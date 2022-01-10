10 января
Красноярск
погода -4 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Прокуратура проводит проверку после появления в СМИ видео с врачами, отмечающими корпоратив, и смерти пациента в лесосибирской больнице

Главная Общество
Красноярск
09:10 10 Января 2022
в красноярском крае, общество, происшествия, прокуратура, здравоохранение
версия для печати Ico_print

Прокуратурой начата проверка после появления в средствах массовой информации видео с медиками, которые отмечали корпоратив и смерти мужчины в больнице Лесосибирска, сообщили в ведомстве.

Родственники умершего мужчины считают, что медики на рабочем месте не исполняли свои обязанности и не оказывали пациентам должного лечения. На видео можно увидеть, как сотрудники больницы сидят за столом, разговаривают и веселятся.

Во время проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: © РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мобильные бригады службы занятости края запланировали 30 выездов в январе

Мобильные бригады службы занятости края запланировали 30 выездов в январе

9 Января 2022 г.
Первый пункт назначения - поселок Малиновка
Новости Красноярска: Разрешено движение транспорта по дорогам к норильскому аэропорту

Разрешено движение транспорта по дорогам к норильскому аэропорту

9 Января 2022 г.
Его ограничивали из-за низовой метели
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 39 человек

В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 39 человек

8 Января 2022 г.
Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Красноярске
Новости Красноярска: Сноубордист Лукас Бретон опубликовал видео прохождения трассы на «Сопке» в Красноярске от первого лица

Сноубордист Лукас Бретон опубликовал видео прохождения трассы на «Сопке» в Красноярске от первого лица

8 Января 2022 г.
Соревнования будут проходить с 7 по 9 января в кластере «Сопка».
Новости Красноярска: ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

8 Января 2022 г.
«Старту» удалось поразить ворота енисейцев всего два раза
Новости Красноярска: На Красноярском море дежурит туристическая полиция

На Красноярском море дежурит туристическая полиция

8 Января 2022 г.
7 января полицейский наряд на судне на воздушной подушке выехал в акваторию Красноярского моря
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

5 Января 2022 г.
На видео красноярский блогер Сергей Токарев показывает строительство с высоты птичьего полета
Новости Красноярска: Матч мужской волейбольной Лиги чемпионов в Новосибирске отменен из-за COVID-19

Матч мужской волейбольной Лиги чемпионов в Новосибирске отменен из-за COVID-19

9 Января 2022 г.
Заболели несколько игроков словенского «Марибора»
Новости Красноярска: Новосибирцы стали победителями Сибирского фестиваля снежной скульптуры

Новосибирцы стали победителями Сибирского фестиваля снежной скульптуры

9 Января 2022 г.
Приз мэра достался хабаровчанам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru