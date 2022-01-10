Прокуратура проводит проверку после появления в СМИ видео с врачами, отмечающими корпоратив, и смерти пациента в лесосибирской больнице

Прокуратурой начата проверка после появления в средствах массовой информации видео с медиками, которые отмечали корпоратив и смерти мужчины в больнице Лесосибирска, сообщили в ведомстве.

Родственники умершего мужчины считают, что медики на рабочем месте не исполняли свои обязанности и не оказывали пациентам должного лечения. На видео можно увидеть, как сотрудники больницы сидят за столом, разговаривают и веселятся.

Во время проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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