Мобильные бригады службы занятости края запланировали 30 выездов в январе

Первый передвижной офис службы занятости в Красноярском крае в этом году откроется в поселке Малиновка Ачинского района. Он отправится в путь 12 января.

График работы мобильных офисов представило правительство региона. По его данным, только в январе запланировано 30 выездов. В ходе них сотрудники службы посетят 53 населенных пункта.

«Самыми удаленными пунктами станут поселок Краснокаменск Курагинского района (92 км районного центра) и поселок Манзя Богучанского района (90 км)», - отмечается на официальном портале Красноярского края.

По данным краевых властей, в 2022 году общая протяженность маршрутов мобильных офисов службы занятости составит почти 50 тыс. км.

Фото: © Красноярскстат