9 января
Красноярск
погода 0 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мобильные бригады службы занятости края запланировали 30 выездов в январе

Главная Общество
Красноярск
13:45 9 Января 2022
мобильные, пункт, служба, село, работа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Первый передвижной офис службы занятости в Красноярском крае в этом году откроется в поселке Малиновка Ачинского района. Он отправится в путь 12 января.

График работы мобильных офисов представило правительство региона. По его данным, только в январе запланировано 30 выездов. В ходе них сотрудники службы посетят 53 населенных пункта.

«Самыми удаленными пунктами станут поселок Краснокаменск Курагинского района (92 км районного центра) и поселок Манзя Богучанского района (90 км)», - отмечается на официальном портале Красноярского края.

По данным краевых властей, в 2022 году общая протяженность маршрутов мобильных офисов службы занятости составит почти 50 тыс. км.

Фото: © Красноярскстат

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Разрешено движение транспорта по дорогам к норильскому аэропорту

Разрешено движение транспорта по дорогам к норильскому аэропорту

9 Января 2022 г.
Его ограничивали из-за низовой метели
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 39 человек

В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 39 человек

8 Января 2022 г.
Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Красноярске
Новости Красноярска: Сноубордист Лукас Бретон опубликовал видео прохождения трассы на «Сопке» в Красноярске от первого лица

Сноубордист Лукас Бретон опубликовал видео прохождения трассы на «Сопке» в Красноярске от первого лица

8 Января 2022 г.
Соревнования будут проходить с 7 по 9 января в кластере «Сопка».
Новости Красноярска: ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

8 Января 2022 г.
«Старту» удалось поразить ворота енисейцев всего два раза
Новости Красноярска: На Красноярском море дежурит туристическая полиция

На Красноярском море дежурит туристическая полиция

8 Января 2022 г.
7 января полицейский наряд на судне на воздушной подушке выехал в акваторию Красноярского моря
Новости Красноярска: Футболист российского «Рубина» устроил дебош в ночном клубе Красноярска

Футболист российского «Рубина» устроил дебош в ночном клубе Красноярска

7 Января 2022 г.
В клубе не будут применять к игроку никаких санкций
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец оставил на улице своего трёхлетнего сына

Красноярец оставил на улице своего трёхлетнего сына

4 Января 2022 г.
Мужчину могут привлечь к административной ответственности
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

4 Января 2022 г.
Под медицинским наблюдением находятся 1 397 жителей
Новости Красноярска: Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

5 Января 2022 г.
На видео красноярский блогер Сергей Токарев показывает строительство с высоты птичьего полета
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru