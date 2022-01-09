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Разрешено движение транспорта по дорогам к норильскому аэропорту

Главная Общество
Красноярск
11:26 9 Января 2022
движение, дорога, аэропорт, транспорт, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края утром 9 января сняли ограничения на движение транспорта по автодорогам Норильск – Кайеркан – Алыкель и Дудинка – Алыкель. Ранее они были введены из-за ухудшившейся погоды.

«С 6:00 автодороги «Норильск – Алыкель», «Дудинка – Алыкель» открыты во всех направлениях, для всех видов транспорта», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Ограничения были введены 7 и 8 января в превентивных целях из-за низовой метели. По названным дорогам пропускали только технологический транспорт. Кроме того, как сообщили в краевом главке МЧС, до 6:00 9 января был закрыт норильский аэропорт Алыкель.

Фото: © главное управление МЧС по Красноярскому краю

 

 

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