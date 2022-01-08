В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 39 человек

На 8 января в Красноярском крае коронавирус обнаружен у 272 человек, что на 6 человек больше предыдущих суток.

Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Красноярске, Норильске и Минусинске, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Под наблюдение врачей в крае взято 1 135 жителей за сутки, а тестов на COVID-19 успели провести 4 891. За всё время проведено тестов на коронавирус – 4 639 000. Количество погибших от коронавируса за сутки – 39.

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