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В Красноярском крае от коронавируса за минувшие сутки умерло 39 человек

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Красноярск
18:00 8 Января 2022
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На 8 января в Красноярском крае коронавирус обнаружен у 272 человек, что на 6 человек больше предыдущих суток.

Больше всего новых случаев заражения вирусом зарегистрировано в Красноярске, Норильске и Минусинске, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. 

Под наблюдение врачей в крае взято 1 135 жителей за сутки, а тестов на COVID-19 успели провести 4 891. За всё время проведено тестов на коронавирус – 4 639 000. Количество погибших от коронавируса за сутки – 39.

Фотография © МИА «Россия сегодня»

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