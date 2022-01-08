ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

7 января на домашнем стадионе хоккеистам «Енисея» удалось победить команду из Нижегородской области.

Благодаря уверенной игре красноярцы все два тайма держали преимущество на своей стороне. «Старту» удалось поразить ворота енисейцев всего два раза. Забили Котков и Иванов. За команду из Красноярска мячи забивали Криушенков, Ломанов, Шарипов, Барбаков и Середкин.

Итоговый счет встречи «Енисей» (Красноярск) – «Старт» (Нижегородская область) – 8:2 (5:1 в первом тайме).

В следующей игре, которая пройдет 10 января на домашней арене, красноярцам предстоит сразиться за победу с ульяновской «Волгой».

Фото: ХК «Енисей»