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ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

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Красноярск
16:21 8 Января 2022
в россии, спорт, красноярск, хоккей с мячом
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7 января на домашнем стадионе хоккеистам «Енисея» удалось победить команду из Нижегородской области.

ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

Благодаря уверенной игре красноярцы все два тайма держали преимущество на своей стороне. «Старту» удалось поразить ворота енисейцев всего два раза. Забили Котков и Иванов. За команду из Красноярска мячи забивали Криушенков, Ломанов, Шарипов, Барбаков и Середкин.

Итоговый счет встречи «Енисей» (Красноярск) – «Старт» (Нижегородская область) – 8:2 (5:1 в первом тайме).

ХК «Енисей» начал 2022 год с победы

В следующей игре, которая пройдет 10 января на домашней арене, красноярцам предстоит сразиться за победу с ульяновской «Волгой».

Фото: ХК «Енисей»

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