Сноубордист Лукас Бретон опубликовал видео прохождения трассы на «Сопке» в Красноярске от первого лица

В Красноярске накануне стартовали стартовали этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Соревнования будут проходить с 7 по 9 января в кластере «Сопка».

Один из спортсменов Лукас Бретон, принимающих участие в красноярских соревнованиях, записал видео во время квалификационных заездов на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».



Напомним, что впервые в истории этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу проводятся за Уралом. В состязаниях принимают участие спортсмены из 16 стран. Между сноубордистами будет разыграно 4 комплекта медалей.

Фото: Министерство спорта Красноярского края