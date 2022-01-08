На Красноярском море дежурит туристическая полиция

В зимний период сотрудники туристической полиции Красноярска каждую неделю проводят профилактические мероприятия на Красноярском водохранилище.

7 января полицейский наряд на судне на воздушной подушке выехал в акваторию Красноярского моря, где проводил с гражданами беседы и напоминал им о безопасных местах выхода на леди предупреждал об опасных участках на водохранилище.

«Еженедельно только в Дивногорске места отдыха жителей и гостей города патрулируют несколько нарядов туристической полиции, среди которых правоохранители на снегоходах в спортивном комплексе «Дивный», – сообщают в ведомстве

Фото: МВД Красноярского края