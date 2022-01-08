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На Красноярском море дежурит туристическая полиция

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Красноярск
13:01 8 Января 2022
в красноярском крае, общество, красноярск, безопасность
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В зимний период сотрудники туристической полиции Красноярска каждую неделю проводят профилактические мероприятия на Красноярском водохранилище.

На Красноярском море дежурит туристическая полиция

7 января полицейский наряд на судне на воздушной подушке выехал в акваторию Красноярского моря, где проводил с гражданами беседы и напоминал им о безопасных местах выхода на леди предупреждал об опасных участках на водохранилище.

«Еженедельно только в Дивногорске места отдыха жителей и гостей города патрулируют несколько нарядов туристической полиции, среди которых правоохранители на снегоходах в спортивном комплексе «Дивный», – сообщают в ведомстве

На Красноярском море дежурит туристическая полиция

Фото: МВД Красноярского края 

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