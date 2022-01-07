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Футболист российского «Рубина» устроил дебош в ночном клубе Красноярска

Главная Общество
Красноярск
22:15 7 Января 2022
дебош, красноярск, футболисты
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Нападающий футбольного клуба «Рубин» Иван Игнатьев устроил дебош в ночном клубе Красноярска. По информации, размещённой на телеграм-канале инсайдер Ивана Карпова, футболист отмечал в заведении день рождения и поссорился с одним из посетителей.

«Там Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой – вроде как он послал кого-то не того и не туда», – пишет Карпов.

В российском футбольном союзе отреагировали на ситуацию. По словам главы комитета по этике Семёна Андреева, такое поведение – недопустимо и будет рассмотрено, при условии, что на это поступит запрос. При этом в самом «Рубине» заявили, что не будут применять к своему игроку никаких санкций.

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», — рассказал для «Спорт-Экспресса» генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

Напомним, что Иван Игнатьев родился в городе Ачинске. В этом сезоне форвард провел девять матчей в составе «Рубина» и результативными действиями не отметился.

Фото: t.me/s/karpinside
 
 
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