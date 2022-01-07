В Красноярске скончался бывший глава Кировского района

В Красноярске умер бывший глава Кировского района. Виктор Лабунец руководил районной администрацией с 2000 по 2012 год.

«Благодаря Виктору Андреевичу в районе успешно реализовывалась программа сноса ветхого жилья, реконструирована аллея Славы по ул. Академика Вавилова, построен сквер «Московский тракт» по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» и многие другие общественные пространства района, а также возведен храм Рождества Христова», – написал в Инстаграм Александр Митрошкин.

Виктор Лабунец родился в селе Гмирянка Рыбинского района в 1947 году. Свой рабочий путь он начал токарем на Радиозаводе, затем учился в политехническом техникуме и служил в армии. В 1970-1977 годах руководил «Россельхозтехникой», до 1996 годы являлся директором комбината «Хакаснеруд». Затем в администрации Красноярска он начал работать в 1998 году с должности начальника мобилизационного управления администрации Красноярска.

Прощание состоится 10 января, в 11:00 на кладбище «Бадалык».