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В Красноярске скончался бывший глава Кировского района

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Красноярск
17:30 7 Января 2022
смерть, красноярск, администрация
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В Красноярске умер бывший глава Кировского района. Виктор Лабунец руководил районной администрацией с 2000 по 2012 год. 

«Благодаря Виктору Андреевичу в районе успешно реализовывалась программа сноса ветхого жилья, реконструирована аллея Славы по ул. Академика Вавилова, построен сквер «Московский тракт» по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» и многие другие общественные пространства района, а также возведен храм Рождества Христова», – написал в Инстаграм Александр Митрошкин.

Виктор Лабунец родился в селе Гмирянка Рыбинского района в 1947 году. Свой рабочий путь он начал токарем на Радиозаводе, затем учился в политехническом техникуме и служил в армии. В 1970-1977 годах руководил «Россельхозтехникой», до 1996 годы являлся директором комбината «Хакаснеруд». Затем в администрации Красноярска он начал работать в 1998 году с должности начальника мобилизационного управления администрации Красноярска.

Прощание состоится 10 января, в 11:00 на кладбище «Бадалык».

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