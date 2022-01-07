7 января
Красноярск
погода -12 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На левом берегу Красноярска мусор собирают новые современные мусоровозы

Главная Общество
Красноярск
17:00 7 Января 2022
красноярск, мусор
версия для печати Ico_print

На левом берегу Красноярска мусор собирают новые современные мусоровозы. У них новый тип уплотняющей плиты – маятниковый, то есть она лучше прессует отходы. А у пресс-камеры более простая, надежная и ремонтопригодная конструкция.

За один рейс каждый из четырех новых мусоровозов может собрать до 12 тонн отходов примерно из 100 контейнеров, причем скорость прессования –  всего 23 секунды. Двигатели этих автомобилей соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Машины оснащены фартуками, предохраняющими от просыпания мусора во время выгрузки контейнеров, которые к тому же минимизируют риск того, что жидкие отходы разольются.

«Новые мусоровозы специально приобретали под Новый год, так как в это время значительно возрастает нагрузка на весь автопарк, и как никогда нужен резерв, чтобы вовремя и в полном объеме вывозить отходы.  В праздничные дни красноярцы «мусорят» в два-три раза больше, чем обычно, – рассказал Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании».

Сейчас машины работают в двух районах города –  Центральном и Советском. По словам Василия Колупаева, замдиректора генерального подрядчика левобережного регионального оператора, один из четырех мусоровозов - с боковой загрузкой - работает в частном секторе Центрального района и тех многоквартирных домах, где контейнеры стоят на пандусах. Прежде такие контейнеры операторам мусоровозов приходилось к машине таскать вручную, а полный бак зачастую весит больше 250 килограммов. Новый мусоровоз с боковой загрузкой – неоценимое подспорье экипажам, работающим на участках, где контейнеры стоят в труднодоступных местах.

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 13 детей родилось в Красноярске в Рождество

13 детей родилось в Красноярске в Рождество

7 Января 2022 г.
На свет появились 4 девочки и 9 мальчиков
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска без тепла остались пять домов

На правом берегу Красноярска без тепла остались пять домов

7 Января 2022 г.
Повреждения теплосетей устраняют две бригады СГК
Новости Красноярска: В последние дни новогодних праздников в Красноярске будет тепло

В последние дни новогодних праздников в Красноярске будет тепло

7 Января 2022 г.
Синоптики обещают -3 градуса
Новости Красноярска: В Красноярске в ночь на 7 января прошло рождественское Богослужение

В Красноярске в ночь на 7 января прошло рождественское Богослужение

7 Января 2022 г.
Владыка Пантелеимон выступил с проповедью перед верующими
Новости Красноярска: В Красноярске пройдёт онлайн-трансляция рождественского Богослужения

В Красноярске пройдёт онлайн-трансляция рождественского Богослужения

6 Января 2022 г.
Начало в 23:30.
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерли 34 человека

В Красноярском крае от коронавируса умерли 34 человека

6 Января 2022 г.
Подтверждённых диагнозов на 6 января — 284
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

5 Января 2022 г.
На видео красноярский блогер Сергей Токарев показывает строительство с высоты птичьего полета
Новости Красноярска: В Дивногорске в ДТП двое погибли и два человека пострадали

В Дивногорске в ДТП двое погибли и два человека пострадали

2 Января 2022 г.
Иномарка врезалась в столб электроопоры
Новости Красноярска: Полицейские вернули красноярцу забытые в такси вещи

Полицейские вернули красноярцу забытые в такси вещи

3 Января 2022 г.
Водитель сдал их в ломбард
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru