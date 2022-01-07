На левом берегу Красноярска мусор собирают новые современные мусоровозы. У них новый тип уплотняющей плиты – маятниковый, то есть она лучше прессует отходы. А у пресс-камеры более простая, надежная и ремонтопригодная конструкция.

За один рейс каждый из четырех новых мусоровозов может собрать до 12 тонн отходов примерно из 100 контейнеров, причем скорость прессования – всего 23 секунды. Двигатели этих автомобилей соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Машины оснащены фартуками, предохраняющими от просыпания мусора во время выгрузки контейнеров, которые к тому же минимизируют риск того, что жидкие отходы разольются.

«Новые мусоровозы специально приобретали под Новый год, так как в это время значительно возрастает нагрузка на весь автопарк, и как никогда нужен резерв, чтобы вовремя и в полном объеме вывозить отходы. В праздничные дни красноярцы «мусорят» в два-три раза больше, чем обычно, – рассказал Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании».

Сейчас машины работают в двух районах города – Центральном и Советском. По словам Василия Колупаева, замдиректора генерального подрядчика левобережного регионального оператора, один из четырех мусоровозов - с боковой загрузкой - работает в частном секторе Центрального района и тех многоквартирных домах, где контейнеры стоят на пандусах. Прежде такие контейнеры операторам мусоровозов приходилось к машине таскать вручную, а полный бак зачастую весит больше 250 килограммов. Новый мусоровоз с боковой загрузкой – неоценимое подспорье экипажам, работающим на участках, где контейнеры стоят в труднодоступных местах.