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В Красноярске в ночь на 7 января прошло рождественское Богослужение

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Красноярск
12:18 7 Января 2022
красноярск, храм, рождество
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В ночь с 6 на 7 января в красноярском храме Рождества Христова прошла рождественская служба. Великое повечерие, утреню и Божественную литургию провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

За богослужением пели хор храма и детско-юношеский духовный хор «София». Перед началом литургии владыка Пантелеимон выступил с проповедью перед верующими и возглавил крестный ход.

Кроме этого, священник храма Максим Воронцов зачитал рождественское послание патриарха Кирилла.

Фото: Максим Бурнышев/vk.com/kerpc

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