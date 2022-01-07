В Красноярске в ночь на 7 января прошло рождественское Богослужение

В ночь с 6 на 7 января в красноярском храме Рождества Христова прошла рождественская служба. Великое повечерие, утреню и Божественную литургию провел митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

За богослужением пели хор храма и детско-юношеский духовный хор «София». Перед началом литургии владыка Пантелеимон выступил с проповедью перед верующими и возглавил крестный ход.

Кроме этого, священник храма Максим Воронцов зачитал рождественское послание патриарха Кирилла.

Фото: Максим Бурнышев/vk.com/kerpc