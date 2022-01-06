Красноярские Столбы попали в фильм с Леонардо ДиКаприо

Видео, снятое в национальном парке «Столбы» красноярцем Михаилом Линниковым, оказалось в финале американской научно-фантастической черной комедии «Не смотри вверх». Роль шамана на видео, который бьёт в бубен на фоне падающей кометы, сыграла мама Михаила — Светлана Линникова.

Сюжет фильма рассказывает о безразличии правительства и СМИ к надвигающемуся концу света.

«Двое ученых с трудом добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием, тогда они выступают в популярной телепередаче, но большинство все равно не воспринимает угрозу всерьез», — гласит синопсис фильма на «Кинопоиске».

Таким образом жительница края оказалась в одном ряду с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе и другими известными актерами.

Фото: скриншот с видео Netflix