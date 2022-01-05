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Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

Главная Общество
Красноярск
16:34 5 Января 2022
дороги, в красноярске, общество, благоустройство, транспорт
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Красноярский блогер Сергей Токарев опубликовал видео с ходом строительства дороги от Студгородка до Николаевского моста. Он показывает обустройство нового объекта с высоты птичьего полета.

Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

«Дорогу уже вовсю строят, но пару домов ещё держится. Видимо, не договорились с ними о выкупе земли», – пишет своё предположение блогер.

Напомним, с 23 октября запрещено движение транспорта по улице Чкалова. Транспортный поток переместился на смежные магистрали — улицы Копылова и Красной Армии. Новая дорога станет частью новой транспортной развязки в районе Николаевского моста и позволит жителям Академгородка и Студгородка скорее выбираться в другие районы. Ограничение движения и строительство должно продлиться до 30 октября 2022 года. Стоимость проекта — 230 миллионов рублей.

Красноярский блогер показал ход строительства дороги к развязке Николаевского моста

Фото: Сергей Токарев

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