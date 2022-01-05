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В Рождественскую ночь в Красноярске будут курсировать бесплатные автобусные маршруты

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Красноярск
15:22 5 Января 2022
транспорт, общество, красноярск, рождество
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В Рождественскую ночь с 6 на 7 января от храма Рождества Христова на улице Щорса, 44а и Свято-Успенского мужского монастыря по улице Лесная, 55а будут ходить бесплатные автобусы.

В Рождественскую ночь в Красноярске будут курсировать бесплатные автобусные маршруты


Красноярские автобусы будут ездить по 5 маршрутам, которые опубликовали в мэрии Красноярска. Отправляться автобусы должны по мере завершения Службы, примерно в 02.45. Проезд на транспорте будет бесплатным.

Также стало известно, что с 6 января в городе ограничат движение и парковку автотранспорта на улице Остров Молокова. На улице пройдет открытый легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон». Ограничение продлится с 20:00 6 января до 14:00 7 января.

Фото: мэрия Красноярка

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