В Рождественскую ночь в Красноярске будут курсировать бесплатные автобусные маршруты

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января от храма Рождества Христова на улице Щорса, 44а и Свято-Успенского мужского монастыря по улице Лесная, 55а будут ходить бесплатные автобусы.



Красноярские автобусы будут ездить по 5 маршрутам, которые опубликовали в мэрии Красноярска. Отправляться автобусы должны по мере завершения Службы, примерно в 02.45. Проезд на транспорте будет бесплатным.

Также стало известно, что с 6 января в городе ограничат движение и парковку автотранспорта на улице Остров Молокова. На улице пройдет открытый легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон». Ограничение продлится с 20:00 6 января до 14:00 7 января.

Фото: мэрия Красноярка