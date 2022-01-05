Рождественская ночь в Красноярске будет холодной

По информации синоптиков, Красноярск окутает кратковременное похолодание, которое выпало на Рождественскую ночь. 5 и 6 января дневная температура воздуха в столице края будет прыгать от —5 до —9 градусов. А уже в темное время суток опустится до —11 градусов.

С вечера 6 января в город придет похолодание. В течение всей рождественской ночи температура будет постепенно опускаться и достигнет отметки в —21 градус. В дневное время 7 января термометр покажет около —15 градусов, а 8 января потеплеет до —10.

Воскресным днем, 9 января, температура воздуха вновь пойдет вверх и покажет комфортные —5 градусов.

Фото: Александр Жуковец