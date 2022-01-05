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В Хакасии в 2022 году сформируют зенитный ракетный полк

Главная Общество
Красноярск
15:05 5 Января 2022
в россии, армия, в красноярском крае, минобороны
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Ракетный полк в Хакасии вооружат зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Он будет сформирован в Республике Хакасия в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, личный состав воинской части будет нести боевое дежурство по противо-воздушной обороне региона.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» -это комплекс для охраны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов с воздуха. В его состав входят два 30-мм двухствольных зенитных автомата 2А38М и 12 зенитных управляемых ракет.

Фото: Минобороны России

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