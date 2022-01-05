Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов из Красноярска в 2022 году

Число маршрутов, которые будет субсидировать государство, увеличили с 10 до 21.
В этот список вошли:
- Абакан
- Барнаул
- Братск
- Горно-Алтайск
- Кемерово
- Кызыл
- Ленск
- Нерюнгри
- Нижнеангарск
- Нижнекамск
- Новокузнецк
- Олекминск
- Полярный
- Таксимо
- Талакан
- Тюмень
- Усть-Илимск
- Усть-Кут
- Челябинск
- Чита
- Уфа
Субсидируемые рейсы в Братск, Тюмень и Читу будет выполнять «Аэрофлот».
Напомним, что 31 мая авиационный транспортный узел компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» открылся в аэропорту Красноярска. В церемонии приняли участие губернатор региона Александр Усс и генеральный директор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.
Фото: Олег Кузьмин, GNKK.RU