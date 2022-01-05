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Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов из Красноярска в 2022 году

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Красноярск
09:01 5 Января 2022
самолет, общество, красноярск, транспорт, в россии
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Число маршрутов, которые будет субсидировать государство, увеличили с 10 до 21.

В этот список вошли:

- Абакан
- Барнаул
- Братск
- Горно-Алтайск
- Кемерово
- Кызыл
- Ленск
- Нерюнгри
- Нижнеангарск
- Нижнекамск
- Новокузнецк
- Олекминск
- Полярный
- Таксимо
- Талакан
- Тюмень
- Усть-Илимск
- Усть-Кут
- Челябинск
- Чита
- Уфа

Субсидируемые рейсы в Братск, Тюмень и Читу будет выполнять «Аэрофлот».

Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов из Красноярска в 2022 году

Напомним, что 31 мая авиационный транспортный узел компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» открылся в аэропорту Красноярска. В церемонии приняли участие губернатор региона Александр Усс и генеральный директор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

Фото: Олег Кузьмин, GNKK.RU

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