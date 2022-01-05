Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов из Красноярска в 2022 году

Число маршрутов, которые будет субсидировать государство, увеличили с 10 до 21.

В этот список вошли:

- Абакан

- Барнаул

- Братск

- Горно-Алтайск

- Кемерово

- Кызыл

- Ленск

- Нерюнгри

- Нижнеангарск

- Нижнекамск

- Новокузнецк

- Олекминск

- Полярный

- Таксимо

- Талакан

- Тюмень

- Усть-Илимск

- Усть-Кут

- Челябинск

- Чита

- Уфа

Субсидируемые рейсы в Братск, Тюмень и Читу будет выполнять «Аэрофлот».

Напомним, что 31 мая авиационный транспортный узел компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» открылся в аэропорту Красноярска. В церемонии приняли участие губернатор региона Александр Усс и генеральный директор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

Фото: Олег Кузьмин, GNKK.RU