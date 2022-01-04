В Краснотуранском районе сотрудники ГИБДД помогли водителю, попавшему в ДТП

На автодороге «Минусинск-Новосёлово» старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский», старший лейтенант полиции Андрей Обручев и инспектор ДПС, лейтенант полиции Дмитрий Конарев заметил автомобиль в кювете.

Водитель рассказал, что торопился домой, чтобы успеть к празднованию Нового года. Из-за скользкой дороги не справился с управлением и съехал на обочину. Выбраться сам не смог, ситуацию усугублял и двадцатиградусный мороз.

Сотрудники ГИБДД вернули застрявшее авто на дорогу, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: instagram.com/mvd_24/