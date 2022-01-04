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Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почётный гражданин Ачинска Яков Курикша

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Красноярск
11:17 4 Января 2022
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На 97-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ачинска Яков Кириллович Курикша.

— Это невосполнимая утрата для всех нас. Его вклад в развитие города бесценен. Нам будет его очень не хватать. Вечная память великому человеку! - сообщил в своём аккаунте Instagram Сергей Никитин, председатель Ачинского городского Совета депутатов.

Родом Яков Курикша из д. Бобровка Большеулуйского р-на. На военную службу призван в 1943 году. Рядовой, связной, телефонист. Служил в 723-м отдельном батальоне связи, 241-м стрелковом полку. С батальоном связи прошёл Прибалтику, Восточную Пруссию и Германию до реки Эльба. Воевал на 1-м Белорусском фронте, затем в 290-й Могилевской Краснознаменной стрелковой дивизии II Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского. Был ранен, после лечения в госпитале вернулся на передовую.

После войны окончил с отличием техникум электрификации и механизации сельского хозяйства, затем институт цветных металлов.

Участвовал в строительстве Ачинского глинозёмного комбината. Работал на заводе более 30 лет, директором ремонтно-механической базы, затем заместителем главного механика комбината.

Награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга».

Звание «Почётный гражданин города Ачинска» присвоено в 1986 году за активную трудовую и общественную деятельность. 

Фото: vk.com/sn_nikitin

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