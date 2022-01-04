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Красноярцам рассказали, как провести время в бане без вреда для здоровья

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Красноярск
18:09 4 Января 2022
красноярск, общество, в красноярском крае, роспотребнадзор
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Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, бани или сауны должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, на входе должна быть вывеска с указанием фирменного наименования, юридического и фактического адреса, режима работы, перечня оказываемы услуг и прейскуранта. При посещении бани вам обязаны выдать квитанцию об оплате и чек.

Также должна быть в доступе и информация для потребителей с копией свидетельства о государственной регистрации. Сотрудники должны работать в чистой спецодежде.

В раздевальной температура воздуха должна быть +25°С - +28°С, в мыльной - не ниже +25°С и достаточное освещение. Парильная должна быть сделана из безопасных материалов, предназначенных для использования при температуре от +20°С до +160°С.

Мебель, обтянутую тканью, использовать нельзя, так как будет невозможно обеспечить должную дезинфекцию.

В банях возможно размещение бассейнов только при условии соблюдения требований санитарного законодательства, указанных в СП 2.1.3678 - 20.

При посещении бань с бассейнами нужно обратить внимание на сильный и резкий запах хлора, свидетельствующий о гиперхлорировании воды и возможных аллергических реакциях.

Фото: vk.com/24rospotrebnadzor 

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