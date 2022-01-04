Сотрудники ГИБДД напомнили красноярским водителям о возможности самостоятельного оформления ДТП

Оформить дорожно-транспортное происшествие без участия сотрудников ГИБДД можно, если в ДТП нет пострадавших, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей, если оба участника имеют полис ОСАГО, а также, если отсутствуют разногласия по поводу вины в ДТП.

Для того, чтобы самостоятельно оформить ДТП, нужно сфотографировать положение автомобилей на дороге и полученные повреждения. Затем участникам автоаварии необходимо прибыть на пункт дооформления ДТП (ул. 2-я Брянская, 59 (территория полка ДПС)).

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, сразу обращаться в пункт дооформления.

Фото: 24.мвд.рф