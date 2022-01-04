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Опалённого огнём котёнка приютила руководитель управления соцзащиты населения Красноярска

Главная Общество
Красноярск
14:14 4 Января 2022
пожар, кот, красноярск, общество, спасение
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Котёнка нашли в сгоревшем доме перед Новым годом. Туда приехали по работе сотрудники социальной защиты населения. На голоса людей из-под обломков вылез маленький котёнок, который сейчас превратился в большого кота Кузю. Об этом сообщили в социальной сети “ВКонтакте” официальной группы администрации города Красноярска.

Ольга Владимировна Качанова, руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска тогда сразу приняла решение забрать малыша. Сегодня кот настоящий любимец семьи.

Фото: © Ольга Качанова 

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