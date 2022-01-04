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Красноярец оставил на улице своего трёхлетнего сына

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Красноярск
12:04 4 Января 2022
ребенок, происшествия, красноярск, общество
Фотография © admkrsk.ru
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Всё произошло в микрорайоне Солнечный. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что возле ледового городка находится ребёнок без родителей.

Женщина гуляла со своей внучкой. К ним подошёл мужчина, отец трёхлетнего ребёнка и предложил поиграть детям вместе. Сначала мужчина находился рядом, потом куда-то ушёл.

Сотрудники полиции связались с матерью и передал ей ребёнка. Отца малыша могут привлечь к административной ответственности. Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ранее семья не попадала в поле зрения полиции.

Полицейские напоминают родителям перед походом в места массового скопления людей позаботиться о безопасности детей - положить в карман ребёнка записку с фамилией родителей и контактным номером телефона. 

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