Красноярец оставил на улице своего трёхлетнего сына

Всё произошло в микрорайоне Солнечный. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что возле ледового городка находится ребёнок без родителей.

Женщина гуляла со своей внучкой. К ним подошёл мужчина, отец трёхлетнего ребёнка и предложил поиграть детям вместе. Сначала мужчина находился рядом, потом куда-то ушёл.

Сотрудники полиции связались с матерью и передал ей ребёнка. Отца малыша могут привлечь к административной ответственности. Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, ранее семья не попадала в поле зрения полиции.

Полицейские напоминают родителям перед походом в места массового скопления людей позаботиться о безопасности детей - положить в карман ребёнка записку с фамилией родителей и контактным номером телефона.