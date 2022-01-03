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Житель Красноярска съехал по лестнице на Торгашинском хребте на велосипеде

Главная Общество
Красноярск
13:39 3 Января 2022
общество, красноярск, велосипед
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Новогодние мечты у всех разные. Кто-то, например, мечтает во время новогодних каникул прогуляться по самой длинной лестнице в России на Торгашинском хребте. А красноярец Константин С. съехал по ней на велосипеде. В Инстаграм парень выложил видеозапись и похвастался тем, что стал первым маунтинбайкером, кто это сделал. 

Отзывы жителей города к посту были самыми разными. Одни горячо поддерживали экстремала, другие, напротив, осуждали его поступок, говоря о том, что лестница предназначена, в первую очередь, для пешеходов. Высказала свое мнение  и руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, которая оставила комментарий под постом парня, отметив, что всячески поддерживает активный образ жизни, но лишь на приспособленных для этого объектах. 

"Лестницу же проектировали для пешеходов. И нагрузки рассчитывали, исходя из шага человека. Не понимаю, зачем портить что-то ради развлечения....Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других людей", - написала Юлия Верхушина.

Впрочем, велосипедист ответил, что его поступок уж точно не мог нанести вреда объекту:

" Байк на плюсовых колесах, давление в колесах 1 bar, вес байка 13.9кг. Так же в горных лыжах распространен джиббинг и прочие разновидности направлений начатых как раз в условиях городского фрирайда, - ответил Константин. - Согласен, не стоит там кататься, но писать про ремонтные работы на качественно сделанном объекте вызывает у аудитории резонные вопросы о качестве выполнения данного объекта, так как если велосипед может её повредить, то это может лишь говорить о ненадёжности данного объекта".

Фото: ©instagram.com/senotrusovkonstantin

 

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