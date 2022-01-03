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Еще 354 человека в Красноярском крае заболели коронавирусом за сутки

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Красноярск
15:29 3 Января 2022
красноярск, общество, вирус
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Еще 350 жителей Красноярского края заразились covid-19 за сутки. Такие данные приводит оперативный штаб региона сегодня, 3 января.

Больше всего заболевших выявили в краевой столице, там коронавирусом заразились 130 человек. На втором месте - Назарово (20 новых случаев) и в Ачинске (18 заразившихся).

Как отмечают в оперштабе, за весь период пандемии в крае проведено  более 4,6 миллионов тестов, из них за последние сутки 224. Под медицинским наблюдением находятся 1 404 контактных человека.

Фото: ©сайт министерства здравоохранения Красноярского края

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