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В Красноярске планируют реконструировать виадук у Центрального парка

Главная Общество
Красноярск
10:01 3 Января 2022
красноярск, общество, парк
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На три года резервирует администрация Красноярска муниципальные земли на улице Дубровинского, где планируется провести реконструкцию дороги и перехода рядом с Центральным парком. Соответствующее распоряжение уже опубликовали на официальном сайте.

В документе отмечается, что на время проведения работ сооружения на территории улицы Дубровинского общей S 39,7  кв. м возводить запрещено.

Согласно плану, приведут в порядок и Центральный парк. Более подробная информация будет опубликована после новогодних каникул.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в первых числах декабря в В Центральном парке Красноярска начался первый этап реконструкции. 

Фото: ©dela.ru

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