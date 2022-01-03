В Красноярске планируют реконструировать виадук у Центрального парка

На три года резервирует администрация Красноярска муниципальные земли на улице Дубровинского, где планируется провести реконструкцию дороги и перехода рядом с Центральным парком. Соответствующее распоряжение уже опубликовали на официальном сайте.

В документе отмечается, что на время проведения работ сооружения на территории улицы Дубровинского общей S 39,7 кв. м возводить запрещено.

Согласно плану, приведут в порядок и Центральный парк. Более подробная информация будет опубликована после новогодних каникул.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в первых числах декабря в В Центральном парке Красноярска начался первый этап реконструкции.

Фото: ©dela.ru