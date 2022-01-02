Красноярским автомобилистам разрешили ездить по «выделенкам» до конца новогодних каникул



Автомобилистам Красноярска разрешили ездить по выделенным полосам до 24.00 часов 9 января 2022 года. Как сообщает ГИБДД по региону, до до конца новогодних каникул по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств можно двигаться всем автомобилям, но лишь в тех случаях, если там где установлены знаки дополнительной информации 8.5.2 "Рабочие дни", 8.5.3 "Дни недели".

"Автоматические камеры фото-видеофиксации не будут фиксировать это нарушение, но в остальных случаях фиксация будет производится в обычном режиме", - уточнили в ГИБДД.

Фото:©Управление ГИБДД по Красноярскому краю