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Красноярским автомобилистам разрешили ездить по «выделенкам» до конца новогодних каникул

Главная Общество
Красноярск
14:00 2 Января 2022
дороги, общество, автомобиль
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Автомобилистам Красноярска  разрешили ездить по выделенным полосам до 24.00 часов 9 января 2022 года. Как сообщает ГИБДД по региону, до до конца новогодних каникул по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств можно двигаться всем автомобилям, но лишь в тех случаях, если там где установлены знаки дополнительной информации 8.5.2 "Рабочие дни", 8.5.3 "Дни недели".

"Автоматические камеры фото-видеофиксации не будут фиксировать это нарушение, но в остальных случаях фиксация будет производится в обычном режиме", - уточнили в ГИБДД.

Фото:©Управление ГИБДД по Красноярскому краю

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