На площади Мира в Красноярске появилась мини-оранжерея

Настоящий оазис появился в Красноярске на площади Мира, где установили флорариум. В мини-оранжерее флористы расположили бегонию, хлорофитум, калатею, кампанул, ардизию, хомдорей, азалию, пунсетию, нолину, фикус али. Оранжерея оснащена системой поддержки климата, так что сибирские морозы растениям не страшны.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал в своем Instagram о том, что проект флорариума принадлежит победителю Всероссийской роботехнической олимпиады среди школьников, проходившей в Красноярске в июне 2021 года. А дорабатывали и воплощали в жизнь экологический проект специалисты МП "Управление зеленого строительства".

"- Это первый пример, когда идея молодого изобретателя воплощается в городском пространстве, - написал в своем Instagram Сергей Еремин. - Здорово, когда дети становятся новаторами!"

Фото:©Сергей Еремин/Instagram