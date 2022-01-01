Глава Следкома Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске

Доводы активистов, выступающих против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдемана в Новосибирске, поручил проверить руководитель СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщается на сайте ведомства, он поручил организовать проверку доводов общественников и доложить ему о результатах.

Напомним, обращение противников творчества немецкого музыканта появилось в СМИ не так давно. Сам концерт запланирован на 26 января, но активисты просят депутатов Госдумы противодействовать "антикультурным явлениям" и поддержать их протест. Активисты акцентируют внимание Следкома и депутатов на том, что, по их информации, ранее музыкант неоднократно имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

Фото:©till-lindemann.ru