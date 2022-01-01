В первом ДТП 2022 года в Красноярске пострадал 9-летний школьник

В первом ДТП 2022 года пострадал 9-летний ребенок. Об этом сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю.Авария случилась ночью 1 января в 00:40 возле дома на ул. 2-я Шинная, 1.

Оказалось, что 39-летний водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda CRV, которым управлял 50-летний водитель. Пассажир Hyundai Creta - 9-летний мальчик, который сидел на заднем пассажирском сидении, получил травмы.

К счастью, госпитализация школьнику не потребовалась, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

В МВД отмечают, что оба водителя прошли медицинское освидетельствование, которое показало, что они были трезвы.

Фото: ©ГУ МВД по Красноярскому краю